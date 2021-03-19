Инфекционист посоветовал бороться с распространением коронавируса с помощью лука

При проживании в одной квартире с зараженным коронавирусом его надо по возможности изолировать в комнате и дезинфицировать воздух с помощью лука. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, лук может стать дешевой альтернативой бактерицидной лампе. Содержащиеся в растении фитонциды способны обеззараживать помещение, затормозить рост микроорганизмов и снизить вирусную нагрузку на других людей. «Режется лук на мелкие кусочки и ставится вокруг пациента, который болеет коронавирусной инфекцией. Лук при этом нужно менять раз в полтора-два часа, тогда он будет активный, он хорошо стерилизует воздух», — посоветовал Тимаков.

Он отметил, что желательно при этом переселить больного в отдельную комнату, а если такого помещения нет, то отгородить человека, например, ширмой. Желательно разместить его кровать возле окна, чтобы воздух рядом с зараженным проветривался.

Ранее главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов говорил, что народные методы не помогают в лечении коронавирусной инфекции, но их можно использовать для профилактики заражения. Полезными будут чеснок, лимон, имбирь, витамин D3, зеленый чай, соки граната и черноплодной рябины.