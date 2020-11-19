Российский эпидемиолог оценил народные методы в борьбе с коронавирусом

Бороться с коронавирусом народными мерами не стоит — они способны лишь способствовать профилактике заражения. Так их оценил главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов, передает URA.RU.

Выгоняйлов объяснил россиянам, что для профилактики можно использовать чеснок, имбирь и лимон. Он добавил, что употреблять витамин D3 стоит только после лабораторного подтверждения его дефицита — при избытке он опасен.

Эпидемиолог добавил, что перечисленные выше продукты, а также соки граната, черноплодной рябины и зеленый чай не помогут эффективно снизить вирусную нагрузку.

15 ноября сотрудники немецкого Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма выяснили, что сок черноплодной рябины может подавлять активность коронавируса в организме и уничтожать до 79 процентов патогена. По мнению исследователей, другие натуральные соки и зеленый чай также способны ослабить заболевание за счет кислой среды и растительных полифенолов.

Вирусолог Алексей Аграновский заявил, что зеленый чай, сок черноплодной рябины и граната нельзя считать действенными против коронаивруса, так как они не относятся к эффективной медицине и внушают ложные надежды. Он уточнил, что натуральные продукты повышают иммунитет и содержат витамины.