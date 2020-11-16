Вирусолог оценил эффективность подавляющих COVID-19 натуральных продуктов

Зеленый чай, сок черноплодной рябины и граната нельзя считать действенными средствами против COVID-19. Такую оценку в разговоре с телеканалом «Звезда» дал вирусолог Алексей Аграновский.

По его словам, такие «народные» растительные средства не относятся к эффективной медицине. «Эти средства, что называется, в пользу бедных. Ничто не действует против вируса в организме, нет таких средств. Всякие простые лекарства только внушают ложные надежды», — сказал ученый.

Он отметил, что натуральные продукты повышают иммунитет, богаты витаминами и полезными веществами, но никакой сок не способен убивать вирус.

Ранее сотрудники немецкого Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма выяснили, что сок черноплодной рябины может подавлять активность коронавируса в организме и уничтожать до 79 процентов патогена. По мнению исследователей, другие натуральные соки и зеленый чай также способны ослабить заболевание за счет кислой среды и растительных полифенолов.