Собянин оценил систему здравоохранения в Москве в период пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил систему здравоохранения в столице в период пандемии коронавирусной инфекции в эфире телеканала «Россия-1». Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы держимся практически на одной планке — небольшой рост, небольшое падение, [ситуация] стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение», — отметил он.

По словам Собянина, специалисты не исключают нового всплеска заболеваемости COVID-19. Он также добавил, что в городе выросла доля заболевших коронавирусом среди пожилого населения, которое потенциально находится в зоне риска.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев заявил, что ограничения по коронавирусу в Москве могут снять к середине лета, но только при стабильном снижении заболевших и активной вакцинации. По его словам, ситуация в Москве стабилизировалась, но необходимо, чтобы подобная тенденция стала стабильной.