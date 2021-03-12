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Власти Москвы оценили летальность от коронавируса в столице

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Власти Москвы оценили летальность от коронавируса в столице. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Согласно данным ведомства, смертность от COVID-19 в Москве на конец февраля составила 3,83 процента с учетом всех случаев, где вирус был основным или сопутствующим заболеванием.

Депздрав отмечает, что коронавирус в качестве сопутствующей или основной причины смерти в январе этого года был отмечен в 5 588 случаях, а в феврале — в 3 113. При этом избыточная смертность в столице за первые два месяца 2021 года по сравнению с прошлым годом составила 5434 и 2677 случаев соответственно. Власти подчеркивают, что, таким образом, смертность от коронавируса полностью покрывает всю избыточную смертность в начале года.

Ранее заместитель мэра Анастасия Ракова рассказала, что власти столицы приготовились к росту заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в числе других сценариев развития событий. Заммэра уточнила, что власти ждут менее масштабного прироста, чем предыдущие, однако не рассчитывают на какой-либо из вариантов развития событий как на основной.

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