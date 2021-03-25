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Собянин сообщил о миллионе привитых от коронавируса москвичей

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Фото: Игорь Евдокимов / «Коммерсантъ»

В Москве от коронавируса привились около одного миллиона местных жителей. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Мы видим, что это абсолютно безопасно, и очень хорошая эффективность у вакцин, никаких проблем», — сказал градоначальник, подчеркнув, что около 40 процентов привитых — люди старшего возраста.

Ранее Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но наблюдается рост новых случаев заражения среди пожилых людей. В этой связи он отметил, что у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса, и это было бы для них спасением.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января по поручению президента России Владимира Путина. Городские власти договорились о вакцинации населения от коронавируса с 34 частными клиниками.

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