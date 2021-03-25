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Собянин описал ситуацию с коронавирусом в Москве

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Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но наблюдается рост новых случаев заражения среди пожилых людей. Эпидемиологическую ситуацию в столице описал мэр Сергей Собянин, передает РИА Новости в четверг, 25 марта.

По его словам, увеличилась и доля госпитализаций среди пожилого населения. Градоначальник отметил, что у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса, и это было бы для них спасением.

В Москве за последние сутки выявлено 1787 новых случаев заражения коронавирусом.

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