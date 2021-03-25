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Врач описал одно из самых частых последствий коронавируса

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У переболевших коронавирусом наблюдаются проблемы с органами пищеварения, заявил доцент кафедры факультетской хирургии №1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин. Его слова передает Агентство городских новостей «Москва».

По словам специалиста, среди видов нарушений работы желудочно-кишечного тракта после COVID-19 наблюдаются диарея и вздутие живота. «Речь идет о пациентах, которые до этого не испытывали проблем с желудочно-кишечным трактом, и это довольно распространенное явление», — сказал врач.

По словам Осминина, пока специалисты не могут ответить на вопрос, с чем связаны подобные осложнения. Такое последствие заболевания может возникать как из-за приема антибиотиков, так и от самого вируса, добавил он.

Врач также отметил, что у некоторых больных COVID-19 впервые проявлялся в виде острых болей в животе. «У пациента начинается резкая боль в животе, которая обычно свойственна для острого аппендицита, острого холецистита, прободной язвы желудка. Возникает доскообразный живот», — заключил собеседник.

Ранее россиянам рассказали об опасных последствия коронавируса для детей. По словам главного врача детской больницы №1 Санкт-Петербурга Елены Плотниковой, иностранные врачи начали описывать тяжелые клинические случаи у детей, такие как поражение органов кроветворения, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

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