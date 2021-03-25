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В России выявили 9221 новый случай коронавируса

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Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9221, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 25 марта.

9221
новых случаев коронавируса
выявили в России за сутки по состоянию на 25 марта

Больше всего случаев — 1787 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (804 случая) и Московская область (540 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе а также в Республике Тыва (по одному случаю).

Также за прошедшие 24 часа в России зарегистрированы 393 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 96 612 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 10 881. Всего выздоровели 4 109 281 пациентов.

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