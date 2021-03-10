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Собянин рассказал о дальнейшем снятии ограничений в Москве

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о дальнейшем снятии коронавирусных ограничений в столице. Об этом сообщает ТАСС.

Собянин заявил, что оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной этого года. Он отметил, что власти отказались от большинства ранее действовавших ограничительных мер еще в январе-феврале. При этом мэр подчеркнул, что какие-то меры предосторожности, например, масочный режим или ограничения на проведение массовых мероприятий, вероятно, придется сохранять дольше.

Глава столицы добавил, что сроки отмены ограничений будут зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

5 марта Сергей Собянин объявил о снятии режима обязательной самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. При этом он призвал их по возможности воздержаться от поездок. Затем стало известно, что с 1 апреля в России отменяется обязательный перевод сотрудников старше 65 лет на удаленную работу. Данное требование станет носить рекомендательный характер.

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