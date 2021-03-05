Собянин понадеялся на проведение в Москве массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин понадеялся на проведение ключевых массовых мероприятий в текущем году в традиционном режиме. Об этом он заявил в интервью программе «Время» на Первом канале.

Так, точно будет проведен Урбанистический форум Москвы. Также столица готовится к возобновлению фестивалей, однако власти города будут принимать решение, исходя из ситуации.

Ранее столичный градоначальник отменил обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Также он объявил о разблокировке социальных карт. Решение вступит в силу 8 марта.

Данные шаги стали возможны в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в городе. По словам Собянина, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве снижается каждую неделю. Количество выявляемых случаев стало почти в пять раз ниже по сравнению с пиковыми значениями конца 2020 года.

В конце января Собянин выпустил указ о снятии запрета на работу ресторанов и других заведений индустрии развлечений после 23:00, оставив в силе правила по рассадке гостей, установленные Роспотребнадзором. Перед этим в Москве разрешили работать музеям, библиотекам и другим учреждениям культуры, а учащиеся колледжей, спортивных школ и учреждений дополнительного образования вернулись к очному обучению.