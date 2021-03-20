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Россиянам предрекли новый подъем заболеваемости COVID-19

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 в России в беседе с радио Sputnik.

По его словам, предпосылки для нового витка распространения коронавируса связаны с непониманием гражданами того факта, что меры предосторожности все еще необходимы. «Те же самые маски 50 процентов людей перестали использовать. <...> Наверное, где-то через месяц, в середине апреля может быть рост заболеваемости», — сказал Тимаков.

Однако уровень заболеваемости в России не достигнет таких показателей, как в Европе, заявил специалист. Инфекционист подчеркнул, что система здравоохранения к возможному подъему заболеваемости полностью готова. Он также отметил, что инфекция не будет передаваться стремительно, благодаря тому, что постепенно формируется коллективный иммунитет.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России весной произойдет, если люди не будут вакцинироваться. Специалист указал, что на данный момент заболеваемость снижается и весной эта тенденция может сохраниться.

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