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Вирусолог оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Третьей волны коронавируса в России, скорее всего, не будет. Об этом заявил вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом он допустил, что подъем возможен, но он не будет катастрофичным. «Мы видим, что у нас все не так ужасно, как в других местах. Может быть, скученность, может быть, в одной стране больше пожилых людей, чем в другой», — сказал Аграновский.

Он также отметил, что речь идет о необычной эпидемии и необычном вирусе. Можно только догадываться, почему в разных странах инфекция распространяется по-разному, считает Аграновский. «Я думаю, один из факторов — это плотность населения, которая в Европе очень высокая», — предположил он.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что подъем заболеваемости коронавирусом весной в России не ожидается, однако сезонные колебания числа заразившихся возможны. По словам эпидемиолога, речь не идет о третьей волне, поскольку этот термин используется при новом подъеме инфицирований после снижения уровня заболеваемости до нулевых значений.

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