В Роспотребнадзоре оценили вероятность роста заболеваемости COVID-19 весной

Подъем заболеваемости коронавирусом весной в России не ожидается, однако сезонные колебания числа заразившихся возможны. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам эпидемиолога, речь не идет о третьей волне, поскольку этот термин используется при новом подъеме инфицирований после снижения уровня заболеваемости до нулевых значений. Распространение коронавируса проходит фазы снижения и подъема, пояснил Горелов. Он напомнил, что в настоящее время инфекция находится в фазе снижения, и новый всплеск пандемии не прогнозируется.

Эпидемическая ситуация будет зависеть от соблюдения россиянами правил профилактики — ношения масок, соблюдения социальной дистанции, вакцинации. Россия не приблизится к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка минимум в 60 процентов населения, заключил он.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков озвучил причины, из-за которых в России может начаться третья волна коронавируса. По его словам, наступление очередного всплеска заболеваемости может произойти весной, однако называть это третьей волной не совсем корректно. Специалист считает, что до россиян в любом случае дойдет штамм COVID-19, обнаруженный в Великобритании. Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что третья волна коронавируса станет возможна, если люди проявят неосторожность. Она отметила, что сейчас вторая волна показывает снижение по всему миру. Однако, поскольку коллективный иммунитет у человечества еще не выработался, риск третьей волны существует.