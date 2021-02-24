Инфекционист объявил об окончании третьей волны коронавируса в России

Третья волна коронавируса завершилась, выпав на период после январских праздников, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Его слова передает РИА Новости.

«Когда другие ОРВИ стали более распространенными, подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло», — рассказал специалист. Он полагает, что у населения сформировался естественный иммунитет.

Ранее Вознесенский отмечал, что новая волна коронавируса в России возможна в случае появления серьезных мутаций. Врач сказал, что серьезный подъем заболеваемости чисто гипотетически может быть в случае значительной изменчивости вируса и несостоятельности того иммунитета, который мы видим сейчас есть у населения.