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Инфекционист назвал условие новой волны коронавируса в России

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новая волна коронавируса в России возможна в случае появления серьезных мутаций. Такое условие назвал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, передает РИА Новости.

«Серьезный подъем заболеваемости чисто гипотетически может быть в случае значительной изменчивости вируса и несостоятельности того иммунитета, который мы видим сейчас у нашего населения», — пояснил инфекционист.

По его словам, на данный момент новые мутации хоть и выявляются, но не приводят к всплеску заболеваемости в связи с наличием у людей так называемого протективного иммунитета.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил о риске появления новых штаммов COVID-19 в России до начала лета. В связи с этим он полагает, что отменять масочный режим пока рано.

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