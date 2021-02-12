Вирусолог описал новую волну коронавируса в России

Подъем заболеваемости COVID-19 в России ожидается не раньше осени, однако он будет не таким резким, как в аналогичный период 2020 года. Новую волну коронавируса описал профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Если был подъем в начале осени-зимы, с которым мы сейчас благоденствуем, стало быть, будет такая стабильная кривая с некоторой тенденцией к понижению. (...) Я считаю, не будет такого резкого подъема, как был, когда пошла вторая волна осенью», — сказал вирусолог.

На рост числа новых случаев, по словам Аграновского, влияет наличие вакцины и антител людей, а также соблюдение противоэпидемиологических правил. «Люди учатся, как себя надо вести в общественных местах и что не нужно ходить куда-то, если есть возможность этого не делать. Люди начинают выезжать загород, работать удаленно. Плюс вакцина. Человечество подстраивается всегда», — заключил эксперт.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что рост заболеваемости COVID-19 возможен и весной из-за повышенной влажности и прохладной температуры воздуха. По ее словам, такой сценарий развития пандемии предполагают многие специалисты.