В Греции началась третья волна коронавируса

Данные экспертов свидетельствуют о том, что в Греции началась третья волна пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава страны Василис Кикилиас в эфире местного телеканала, его слова приводит газета «Катимерини».

По словам Кикилиаса, заболеваемость особенно возросла в области Аттика, где расположена столица страны. Это, в свою очередь, говорит о необходимости введения более жестких ограничений.

Издание сообщает, что анализ сточных вод показал, что за неделю с 29 января по 5 февраля содержание РНК коронавируса SARS-CoV-2 увеличилось на 205 процентов.

По последним данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в Греции зафиксировано 164 575 случаев заражения коронавирусом. За все время в стране было зафиксировано 5997 смертей от осложнений, вызванных заболеванием.