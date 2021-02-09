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В Греции началась третья волна коронавируса

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Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Данные экспертов свидетельствуют о том, что в Греции началась третья волна пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава страны Василис Кикилиас в эфире местного телеканала, его слова приводит газета «Катимерини».

По словам Кикилиаса, заболеваемость особенно возросла в области Аттика, где расположена столица страны. Это, в свою очередь, говорит о необходимости введения более жестких ограничений.

Издание сообщает, что анализ сточных вод показал, что за неделю с 29 января по 5 февраля содержание РНК коронавируса SARS-CoV-2 увеличилось на 205 процентов.

По последним данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в Греции зафиксировано 164 575 случаев заражения коронавирусом. За все время в стране было зафиксировано 5997 смертей от осложнений, вызванных заболеванием.

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