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В Китае возник новый эпицентр пандемии коронавируса

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Фото: China Daily / Reuters

На севере-востоке Китая возник новый эпицентр пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения.

За минувшие сутки в стране зафиксировано 106 случаев заражения коронавирусом. 43 из них выявлено в северо-восточной провинции Цзилинь, ставшей новым очагом заболеваемости в Китае. Еще 35 заболевших COVID-19 обнаружено в провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от первой волны пандемии.

Ранее сообщалось, что на фоне роста заражений коронавирусом власти КНР возобновили возведение временных больниц для людей с коронавирусом. В частности, в городе Наньгун провинции Хэбэй за пять дней построено медицинское учреждение соответствующего профиля на 1,5 тысячи палат.

15 января в Китае выявили рекордное с начала марта число новых случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии в материковой части страны выявлено 98 тысяч инфицированных. Ранее же стало известно о том, что в провинции Хэбэй впервые за восемь месяцев скончался пациент от осложнений, вызванных коронавирусом.

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