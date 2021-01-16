В Китае построили за пять дней крупную больницу для людей с COVID-19

Власти КНР возобновили возведение временных больниц для людей с коронавирусом, в частности, построив за последние пять дней в городе Наньгун провинции Хэбэй медицинское учреждение соответствующего профиля на 1,5 тысячи палат. Об этом в субботу, 16 января, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

В новую больницу доставляют заразившихся коронавирусом жителей прилегающего региона. В ближайшие дни правительство намерено построить еще шесть подобных медучреждений, в которых будет около 6,5 тысячи специализированных помещений.

Обычная палата в госпитале представляет собой помещение площадью 18 квадратных метров с вентиляцией и отоплением. В ней также есть точка доступа к интернету и отдельный санузел.

В настоящее время аналогичный медицинский центр на три тысячи палат возводится в городе Шицзячжуан — административном центре Хэбэя. По данным официальной китайской статистики, в последние две недели в провинции зафиксирована новая вспышка коронавируса. В больницах региона находятся примерно 850 зараженных.

15 января в Китае выявили рекордное с начала марта число новых случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии в материковой части страны выявлено 97,4 тысячи инфицированных. Ранее же стало известно о том, что в провинции Хэбэй впервые за восемь месяцев скончался пациент от осложнений, вызванных коронавирусом.