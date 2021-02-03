Мир
 
Последние новости
Зеленский ввел санкции против нескольких телеканалов
Модель снялась в стрингах верхом на слоне и подверглась критике в сети
Россиянам рассказали об экономии на лечении в регионах
Украинский депутат прокомментировал санкции Зеленского против него
Зеленского обвинили в «политической расправе» над неугодными СМИ
Девушка жестоко отомстила изменившему ей возлюбленному и попала на видео
Серебренников лишится контракта с властями Москвы
Макрон назвал условие использования «Спутника V» во Франции
Макрон прокомментировал приговор Навальному
Новости партнеров
Прослушать новость

В ВОЗ заявили о рекордном росте смертности от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Gottfried Czepluch / Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекордном росте числа умерших от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Так, за неделю в мире зарегистрировано 96 364 летальных исхода от COVID-19. Это является самым высоким показателем с начала пандемии.

Вместе с тем заболеваемость COVID-19 снижается третью неделю подряд: на прошлой неделе было выявлено около 3,7 миллиона новых случаев инфицирования, что на 13 процентов меньше, чем за предыдущие семь дней.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус оценил возможность контролировать коронавирус. Глава организации отметил, что в мире количество новых случаев заражения вирусом снижается уже третью неделю подряд, хотя в некоторых странах оно продолжает расти. Он подчеркнул, что на глобальном уровне это обнадеживающе новости. Гебрейесус также добавил, что данная тенденция свидетельствует о том, что коронавирус можно контролировать, даже учитывая появление его новых вариантов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава ВОЗ оценил возможность контролировать коронавирус
В ВОЗ перечислили слабые места вакцин от коронавируса
Заражение коронавирусом спасло жизнь подростку