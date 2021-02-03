В ВОЗ заявили о рекордном росте смертности от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекордном росте числа умерших от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Так, за неделю в мире зарегистрировано 96 364 летальных исхода от COVID-19. Это является самым высоким показателем с начала пандемии.

Вместе с тем заболеваемость COVID-19 снижается третью неделю подряд: на прошлой неделе было выявлено около 3,7 миллиона новых случаев инфицирования, что на 13 процентов меньше, чем за предыдущие семь дней.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус оценил возможность контролировать коронавирус. Глава организации отметил, что в мире количество новых случаев заражения вирусом снижается уже третью неделю подряд, хотя в некоторых странах оно продолжает расти. Он подчеркнул, что на глобальном уровне это обнадеживающе новости. Гебрейесус также добавил, что данная тенденция свидетельствует о том, что коронавирус можно контролировать, даже учитывая появление его новых вариантов.