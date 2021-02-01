В ВОЗ перечислили слабые места вакцин от коронавируса

Руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен назвала недостатки вакцин от коронавируса. Ее интервью доступно в Twitter организации.

О'Брайен предупредила, что меры предосторожности необходимо соблюдать и после вакцинации, поскольку мировому сообществу еще не известно, может ли прививка защитить человека от заражения и передачи инфекции. В настоящее время доказано только то, что препараты защищают от болезни. По ее словам, речь идет об «очень важном» аспекте понимания действенности вакцин.

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Другим слабым местом вакцин считается то, что нет свидетельств того, как применять вакцины для некоторых возрастных групп, в частности для детей. Эти категории граждан будут оставаться в зоне риска заражения и передачи инфекцию другим людям, отметила представитель ВОЗ.

Кроме того, в мире недостаточно объема вакцины для защиты от коронавируса всех жителей, поэтому следует продолжать носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки. Многие страны все еще сталкиваются с очень широким распространением коронавируса, и продолжительность действия мер предосторожности зависит от того, что смогут сделать страны для победы над инфекцией, заключила О'Брайен.

Ранее в ВОЗ заявили, что не располагают сведениями о том, что вакцинация сокращает риск передачи коронавируса. «Поскольку пока нет никаких доказательств влияния вакцины на передачу вируса, необходимо продолжать придерживаться нефармацевтических мер [по сдерживанию вируса], включая ношение масок, физическое дистанцирование, мытье рук и так далее», — пояснили в организации.