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ВОЗ заявила об отсутствии данных о влиянии вакцин на риск передачи COVID-19

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Фото: Globallookpress.com

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не располагают сведениями о том, что вакцинация сокращает риск передачи коронавируса. Об этом говорится в рекомендациях Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации по использованию препарата Moderna.

В организации подчеркнули, что приоритетная вакцинация путешественников противоречила бы принципам равенства, поскольку в настоящий момент число вакцин крайне ограничено. «В связи с этим, а также отсутствием фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции, ВОЗ не рекомендует вакцинацию путешественников от COVID-19», — говорится в документе. В ВОЗ подчеркнули, что исключениями являются лица из группы риска.

При этом отмечается, что организация может изменить свои рекомендации по мере того, как возрастет число доступных вакцин. «Поскольку пока нет никаких доказательств влияния вакцины на передачу вируса, необходимо продолжать придерживаться нефармацевтических мер [по сдерживанию вируса], включая ношение масок, физическое дистанцирование, мытье рук и так далее», — заявили в организации.

Всего в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.


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