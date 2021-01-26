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Родственники умерших в Ухане захотели рассказать ВОЗ «правду о коронавирусе»

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Фото: China Daily / Reuters

Родственники умерших из-за коронавируса SARS-CoV-2 в китайском Ухане захотели встретиться с приехавшими в страну экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы вопреки усилиям китайских властей донести правду о происходившем в 2020 году, сообщает Associated Press.

«Надеюсь, эксперты ВОЗ не станут инструментом распространения лжи. (...) Мы без устали выясняем правду. Это было преступление, и мы не хотим, чтобы ВОЗ явилась в Китай, чтобы покрывать эти преступления», — заявил Жэн Хай, отец которого умер от COVID-19 в феврале прошлого года, заразившись в Ухане.

По словам Хая, государство замалчивало опасность вируса в начале эпидемии и скрывало смерти, а теперь давит на родственников умерших, которые пытаются уличить его во лжи: его и других активистов многократно допрашивали и угрожали увольнением с работы за общение с иностранной прессой. Когда в Китай прилетели эксперты ВОЗ, государство удалило чаты, где общаются активисты.

«Не пытайтесь сделать вид, что нас не существует, что мы не требуем отчета от государства, (...) вы уничтожили все наши платформы, но мы все равно хотим рассказать всем, что мы не сдаемся», — обратился Хай к китайскому государству от лица родственников жертв эпидемии.

О том, что эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования причин эпидемии, стало известно 14 января. Первоначально власти КНР выступали против расследования.

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