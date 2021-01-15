В ВОЗ выступили против требования вакцинации от COVID-19 при поездках

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации от COVID-19 при международных поездках. Об этом говорится в опубликованных в пятницу, 15 января, на сайте организации рекомендациях.

«В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета для международных поездок в качестве условия въезда, поскольку все еще остаются важные неизвестные данные об эффективности вакцинации в сокращении передачи (коронавируса — прим. «Ленты.ру») и ограниченной доступности вакцин», — говорится в документе.

В комитете ВОЗ подчеркнули, что доказательство вакцинации не должно освобождать путешественников от соблюдения других мер по снижению риска заражения коронавирусом при поездках.

Ранее в ВОЗ заявили, что не видят необходимости в том, чтобы требовать от прибывающих путешественников доказательство о прохождении вакцинации от коронавируса. Такая рекомендация обусловлена тем, что пока неизвестно, насколько вакцины влияют на передачу вируса от одного человека к другому, а также ввиду ограниченного числа доступных вакцин.