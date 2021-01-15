Названа главная ошибка в сдерживании пандемии

Ученые Гавайского университета в Маноа назвали запоздалую реакцию некоторых стран на COVID-19 главной ошибкой, в результате которой смертность в этих странах оказалась более высокой, чем в других. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи изучили данные о смертности среди пациентов с SARS-CoV-2 в 50 стран Европы. Это позволило связать срок достижения числа первых заболевших в сто человек, начиная с 22 января 2020 года, с общим уровнем смертности от коронавируса. Оказалось, что в тех странах, где сто случаев были зафиксированы раньше (менее чем за 50 дней), ситуация с распространением пандемии и уровнем смертности, в конечном итоге, оказалась хуже.

По подсчетам ученых, ранние усилия по задержке распространения вируса могли бы спасти 30 жизней на один миллион человек в день. Это произошло бы за счет того, что принятие мер резко снижает количество вирусов, циркулирующих среди жителей страны.

Ранее сообщалось, что ученые США и Германии выяснили, что применение двунаправленного отслеживания контактов может значительно снизить вероятность передачи вируса.