Заражение коронавирусом спасло жизнь подростка

Подросток из американского города Норуич, штат Коннектикут, остался жив благодаря заражению коронавирусом. Об этом сообщает сайт телеканала News Channel 21.

Мать 17-летнего Майкла (Michael) Николь Уилсон (Nicole Wilson) считает, что заражение COVID-19 спасло жизнь ее сыну.

В октябре тест Майкла на коронавирус показал положительный результат. Юноша быстро восстановился после болезни, но в день окончания карантина его самочувствие неожиданно ухудшилось.

«Он начал жаловаться на боль в груди», — пояснила Уилсон. Мать отвезла сына в больницу. Сначала врачи подозревали тяжелую изжогу, но благодаря тому, что недавно подросток перенес коронавирус, они на всякий случай назначили ему анализ крови.

Результат ужаснул Уилсон. «Я чуть не упала в обморок, им пришлось подставить мне стул», — заявила она. Анализ показал, что у Майкла восьмисантиметровая аневризма в сердце, которая вот-вот разорвется. Ему потребовалась срочная операция.

Операция прошла успешно, и долгосрочный прогноз Майкла улучшился, хотя его состояние еще не нормализовалось окончательно. «В мозг поступает недостаточно крови, из-за этого у него кружится голова и он хуже видит», — сказала Уилсон.

Заражение Майкла коронавирусом может спасти жизни и его братьев и сестры, так как благодаря ему удалось установить, что все они страдают синдромом Марфана — наследственным заболеванием, которое поражает соединительные ткани. Теперь все дети получат необходимое лечение.

Ранее сообщалось, что переехавшая в Австралию малайзийка поблагодарила пандемию COVID-19 за спасение своего брака. Их отношения с мужем наладились: они начали честно общаться между собой и вновь почувствовали, что любят друг друга.