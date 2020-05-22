Бездомный обрел крышу над головой благодаря пандемии коронавируса

В Великобритании бездомный мужчина обрел крышу над головой благодаря пандемии COVID-19. Об этом сообщается на сайте Newsweek.

30-летний Ричард Маршалл (Richard Marshall) оказался одним из тысячи бездомных британцев, кому государство предоставило временное размещение в отелях в период коронавирусной эпидемии. Таким образом власти пытаются остановить распространение коронавируса SARS-CoV-2.

«Я слоняюсь по улицам лет с 12, — признался Маршалл в разговоре с журналистами Newsweek. — Если бы не этот коронавирус, мы бы так и не обрели крышу над головой». Последние три месяца он живет в отеле Prince Rupert Hotel, расположенном в английском городе Шрусбери, графство Шропшир.

Маршалл переживают, что его ждет, когда Великобритания вернется к прежней жизни. «Последние несколько дней я размышляю, что будет со мной дальше. Рано или поздно режим изоляции отменят, и мне придется столкнуться с реальностью. Ничего не поделаешь», — поделился он своими мыслями.

Британец рассказал, что его родители умерли, и в последнее время владелец Prince Rupert Hotel и персонал заменили ему семью. «Ведь они столько для меня сделали. Даже не знаю, как я могу отблагодарить их, — добавил Маршалл. — Это лучшее, что подарил мне коронавирус». Он также отметил, что уважительное отношение со стороны окружающих повысило его самооценку.

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