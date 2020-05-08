Мужчина получил отправленную 33 года назад открытку благодаря коронавирусу

Житель американского города Торнтон, штат Айова, получил открытку, которую отправила его сестра 33 года назад. Об этом сообщает UPI.

Владелец свинофермы Пол Уиллис (Paul Willis) нашел в почтовом ящике открытку от сестры Энни Ловелл (Annie Lovell). Рассмотрев послание поближе, он понял, что на открытке была фотография Ловелл во время прогулки по Гранд-Каньону в 1987 году. Почтовая марка Сан-Франциско была датирована декабрем того же года.

На открытке была и другая почтовая марка, от 29 апреля 2020 года из города Де-Мойн, штат Айова. Уиллис отправился в почтовое отделение, чтобы выяснить, почему послание шло так долго. Сотрудница почты объяснила, что из-за пандемии коронавируса на почтовых отделениях организована масштабная уборка. Открытку могли найти, когда сотрудники двигали мебель и аппараты, чтобы помыть пол под ними.

Ранее сообщалось, что житель английского города Брейнтри, графство Эссекс, Джим Грин неожиданно получил открытку, которую сам же отправил во время отпуска 28 лет назад. «Маме и папе. Я благополучно долетел. Все хорошо. Хороший отель, погода и так далее. Очень жарко. Надеюсь, кошки в порядке. Заканчиваю писать, люблю, Джим», — говорилось в послании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!