Почтовая открытка дошла до адресата спустя 26 лет

Жительница американского города Спрингфилд, штат Иллинойс, получила почтовую открытку, датированную 1993 годом. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Необычное послание пришло Ким Драпер (Kim Draper) 8 июля. Сперва женщина решила, что почтальон ошибся адресом. Позже она тщательно изучила открытку и выяснила, что ее отправили прошлым жильцам дома Мухаммеду Али Кизилбашу (Muhammad Ali Kizilbash) и Лине (Leena) 8 июля ровно 26 лет назад. В письме их отец описал свое путешествие по Гонконгу.

«Открытка прекрасно сохранилась, учитывая, что она пылилась на почте целых 26 лет», — подчеркнула Драпер в разговоре с журналистами. Женщина рассказала о произошедшем местным СМИ, чтобы найти людей, упомянутых в посылке.

«Я надеялась, что кто-то увидит новость в местной газете, возможно, ее заметит их родственник и свяжется со мной, — сказала она. — Я очень хочу с ними познакомиться. Не могу же я выбросить открытку в мусорное ведро».

В 2018 году сообщалось, что жительница штата Флорида Вера Уолкер ждала посылку 20 лет. Американка заказала для четырехлетней внучки несколько книг в 1998 году, однако их доставили лишь в конце сентября 2018 года. Почта объяснила задержку тем, что посылка застряла в старом почтовом ящике.

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