Женщина получила отправленное 112 лет назад письмо

В графстве Девон, Англия, женщина получила по почте письмо, которые отправили 112 лет назад. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

24-летняя Микаэла Веббер (Michaela Webber) просматривала свою почту и обнаружила необычную открытку. Она была датирована 1907 годом и отправлена в канун Рождества прежнему владельцу дома. На открытке изображены местные дома, построенные в конце XIX века в Плимуте. Британка очень удивилась и поделилась фотографиями своей находки с близкими.

В открытке некий Альберт (Albert) извинялся перед Ви (Vie) за то, что не может прийти во вторник из-за плохого самочувствия. Веббер решила узнать, кто мог быть адресатом этого послания, и пришла к выводу, что это миссис Уилтшир (Miss Wiltshire), которая жила в ее доме с 1901 года и скончалась в 1990 году.

Микаэла планирует найти ее родственников и передать им находку. Королевская почта отметила, что открытка не могла затеряться на столь долгое время, скорее всего, кто-то отправил ее недавно.

Ранее сообщалось, что женщина из американского штата Мичиган неожиданно получила ответ на письмо в бутылке, отправленное 45 лет назад. По словам американки, она вспомнила о детском послании только недавно, когда незнакомец неожиданно написал ей в Facebook о находке.

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