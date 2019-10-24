Мужчина получил послание из прошлого для умерших родителей

Житель английского города Брейнтри, графство Эссекс, Джим Грин неожиданно получил открытку, которую сам же отправил 28 лет назад. Об этом сообщает The Mirror.

В 1991 году Грин полетел в отпуск в испанский город Бенидорм в компании с другом и семейной парой. По прибытии на место он отправил родителям открытку, в которой сообщал, что благополучно добрался до места. «Маме и папе. Я благополучно долетел. Все хорошо. Хороший отель, погода и так далее. Очень жарко. Надеюсь, кошки в порядке. Заканчиваю писать, люблю, Джим», — говорилось в послании.

Спустя 28 лет он нашел эту открытку в почтовом ящике своего дома. Сначала Грин не понял, кто отправил ему открытку, но внимательно рассмотрел ее и вспомнил, что сам отправлял ее своим родителям.

Мать Джима Винифред (Winifred) умерла пять лет назад, его отец Кристофер скончался в 1997 году, а упомянутые в открытке кошки Блэки (Blacky) и Тэбби (Tabby) ушли из жизни более 20 лет назад.

Грин живет в доме, который раньше принадлежал родителям, вместе со своим 61-летним братом Кристофером и его 59-летней подругой Анной Доллимор. Открытка, на которой изображен солнечный Бенидорм, теперь занимает почетное место на его камине рядом с викторианскими часами, которыми владел дедушка Джима.

Представитель Королевской почты сообщил: «Сложно установить, что могло случиться с этим почтовым отправлением, но, похоже, недавно кто-то вернул его в почтовую систему. Маловероятно, что оно потерялось или застряло где-то».

В июле сообщалось, что жительница американского города Спрингфилд, штат Иллинойс, получила почтовую открытку, датированную 1993 годом. Она тщательно изучила открытку и выяснила, что ее отправили прошлым жильцам дома ровно 26 лет назад.

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