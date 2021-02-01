Глава ВОЗ оценил возможность контролировать коронавирус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил возможность контролировать коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава организации отметил, что в мире количество новых случаев заражения вирусом снижается уже третью неделю подряд, хотя в некоторых странах оно продолжает расти. Он подчеркнул, что на глобальном уровне это обнадеживающе новости. Гебрейесус также добавил, что данная тенденция свидетельствует о том, что коронавирус можно контролировать, даже учитывая появление его новых вариантов.

Ранее руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен назвала недостатки вакцин от коронавируса. О'Брайен предупредила, что меры предосторожности необходимо соблюдать и после вакцинации, поскольку мировому сообществу еще неизвестно, может ли прививка защитить человека от заражения и передачи инфекции.