Врач рассказала об опасности британского штамма коронавируса для детей

Британский штамм коронавируса представляет особую опасность для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года. Об этом сообщило Словацкое радио со ссылкой на главного педиатра страны Элену Прокопову, передает РИА Новости.

Как рассказала врач, в больницах Словакии растет число больных, у которых COVID-19 в бессимптомной форме перерастает в малоизученную болезнь, которая приводит к сыпи на теле, воспалениям слизистой оболочки рта, опуханию ступней и кистей рук. Отдельные случаи заболевания у детей были выявлены еще в первую волну коронавируса. «То, что это заболевание возникает как осложнение после COVID-19, мы поняли лишь недавно», — привело радио слова педиатра.

Как показывает практика местных врачей, в большинстве случаев этой болезни подвержены дети в возрасте 5-6 лет, но есть и пациенты, достигшие 20-летнего возраста с такими же симптомами. Прокопова не привела других подробных сведений, но отметила, что Минздрав Словакии обрабатывает поступающие из клиник республики данные о пациентах с синдромами нового заболевания.

Ранее российский врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что новый британский штамм коронавируса оказался заразнее для детей, чем его старые разновидности. «Вирус приобретает различные новые свойства, чтобы обходить иммунитет и легче передаваться», — считает специалист. Кроме того, он предсказал, что Россия не сможет избежать распространения британского штамма коронавирусной инфекции. Он в середине весны в стране ожидается подъем заболеваемости COVID-19, так как в это время у людей снижается иммунитет.