Врач предсказал появление британского штамма коронавируса в России

Россия не сможет избежать распространения британского штамма коронавирусной инфекции, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радио «Вести ФМ».

«Сейчас вирус настолько видоизменяется, что первого того самого штамма китайского вируса уже нет, теперь циркулируют уже совершенно другие его подвиды. И вот этот британский вирус все равно к нам придет. Никуда мы от этого не денемся», — сказал он. Специалист добавил, что британскому штамму требуется меньшая вирусная нагрузка, чтобы заразить человека.

Тимаков отметил, что в середине весны в стране ожидается подъем заболеваемости COVID-19, так как в это время у людей снижается иммунитет. По его словам, отменять масочный режим в нынешней ситуации ни в коем случае нельзя.

Ранее Тимаков призвал россиян сохранять бдительность после вакцинации от COVID-19. Он рассказал, что человек, который сделал прививку от коронавируса, должен понимать, что спас себя, но риск заражения для окружающих остается.