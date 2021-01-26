Попова заявила об иммунитете переболевших COVID-19 к британскому штамму

Иммунитет у людей, переболевших коронавирусом, защищает и от британского штамма, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает РИА Новости .

«Уже сегодня очевидно, что иммунитет, который сформировался после перенесенной болезни у людей, которые были инфицированы привычным уже штаммом коронавируса, остается и очень эффективен и противодействует британскому штамму, который имеет определенные мутации», — отметила она.

Глава ведомства также добавила, что сейчас продолжается исследование вируса данного типа.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года. Он начал активно распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и других органов.