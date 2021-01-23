В Роспотребнадзоре раскрыли причины «исчезновения» гриппа

Эпидемия гриппа в России в осенний период оказалась слабее, чем обычно благодаря высокому уровню вакцинации и ограничительным мерам. Такие причины «исчезновения» инфекции назвал «Аргументам и Фактам» вирусолог-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Он напомнил, что специалисты прогнозировали приход в Россиию не новых штаммов гриппа, а генетических разновидностей тех мутаций, которые циркулировали в прошлых сезонах. «Они тоже повышают заболеваемость, но не так критично, как принципиально новые вирусы, против которых иммунная система еще не выработала защиту», — объяснил Лебедев.

По словам вирусолога, чаще всего вирус гриппа начинает активно распространяться в ноябре, а пик эпидемии приходится на январь. Однако в нынешнем сезоне ситуация с патогеном как в России, так и в Европе оказалась «на редкость благополучная». «Этому мы во многом обязаны тем карантинным мерам, которые действуют во всем мире для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Они препятствуют и распространению гриппа», — добавил эксперт.

Кроме того, он отметил, что в конце 2020 года прививку от гриппа сделали 60 процентов населения России, что помогло остановить наступление инфекции.

Лебедев подчеркнул, что распространение коронавируса не повлияло на грипп. «Известно, что COVID-19 впервые был зафиксирован в Китае как раз в то время, когда там был в разгаре сезон гриппа. Более того, по данным китайских медиков, многие тогда болели гриппом и COVID-19 одновременно, из-за чего течение болезни у них было крайне тяжелым», — заключил он.

Ранее директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что одновременное заболевание коронавирусом и гриппом может привести к усилению тяжести инфекции и даже летальному исходу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что за год от коронавируса можно привить 60 процентов населения России. По ее словам, массовая вакцинация должна быть организована таким образом, чтобы к началу нового эпидемического сезона осенью 2021 года у россиян уже был сформирован иммунитет к коронавирусу.