Названо число сделавших прививку от гриппа россиян

Роспотребнадзор назвал число сделавших прививку от гриппа россиян. Данные опубликованы на сайте организации.

По информации ведомства, на данный момент против гриппа привито более 83,14 миллионов человек. Это больше половины населения России — 56,7 процентов. Согласно данным ВОЗ, активность вирусов гриппа в европейских странах остается на межэпидемическом уровне.

Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 субъектах страны. При этом превышение недельных порогов выявлено в основном среди взрослых россиян, отметили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе уровень вакцинации россиян от гриппа достиг 53 процентов. На тот момент прививку от вируса получили 78,79 миллиона человек.