Малышева раскрыла главные факты о мутации коронавируса

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в своем Instagram-аккаунте раскрыла главные факты о мутации коронавируса.

Медик заявила, что британская мутация COVID-19 не должна быть опасна, поскольку смертность от нее составляет всего 0,4 процента. При этом в целом смертность от коронавируса оценивается в 1,15 процента. Поэтому, считает Малышева, британский штамм в три раза слабее.

Она объяснила, что мутации COVID-19 происходят из-за того, что вирусу нужно проникать в клеточный геном. «Мутируют и другие вирусы, причем у гриппа этот процесс идет значительно активнее», — сказала врач.

Малышева заключила, что вакцина против коронавируса в том числе эффективна в борьбе с британским штаммом. Медик призвала россиян не реагировать на псевдосенсации, а анализировать и сопоставлять реальные факты.

Ранее Малышева заявила, что мужчинам в первую очередь следует опасаться коронавируса. По ее словам, мужчины тяжелее переносят инфекцию. Врач заявила, что этот факт специалисты объясняют тем, что в главной женской половой хромосоме существуют свойства, помогающие в борьбе с вирусом. Они появились из-за различий в строении X и Y хромосом.