Малышева перечислила не связанные с коронавирусом причины потери обоняния

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» перечислила причины потери обоняния, не связанные с коронавирусом. Выпуск опубликован на YouTube.

По словам Малышевой, думать, что утрата способности воспринимать запахи всегда объясняется заражением COVID-19, — это большая ошибка. «Потеря обоняния прежде всего может быть связана с огромными, а зачастую трагическими проблемами мозга», — подчеркнула телеведущая.

Она отметила, что этот симптом может быть вызван болезнью Паркинсона. Профессор и врач-невролог Владимир Парфенов объяснил, что при болезни Паркинсона гибнут обонятельные нейроны, и подчеркнул, что она может также сопровождаться изменением работы кишечника (чаще всего запорами) и бессонницей. Эти симптомы, по словам Парфенова, могут проявляться до возникновения двигательных нарушений.

Кроме того, потеря обоняния может быть связана с опухолями мозга и возникновением псевдоопухолевого процесса, подчеркнула Малышева. Нейрохирург и профессор Алексей Шкарубо добавил, что этот процесс может сопровождаться снижением зрения или нарушением носового дыхания. Тем, кто заметил эти симптомы, он посоветовал пройти МРТ с контрастным усилением и компьютерную томографию.

Ранее Малышева назвала продукты, опасные для памяти. Она объяснила, что провоцировать развитие болезни Альцгеймера у тех, кто заметил проблемы с памятью, может употребление продуктов, содержащих много меди и холестерина.