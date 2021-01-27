Малышева назвала опасные для памяти продукты

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила продукты, опасные для памяти. В эфире программы «Жить здорово!» она предостерегла от их употребления людей, которые заметили, что стали более забывчивыми. Выпуск опубликован на YouTube.

Малышева объяснила, что провоцировать развитие болезни Альцгеймера у тех, кто заметил проблемы с памятью, может употребление продуктов, содержащих много меди и холестерина.

В список попали свинина, сливки и сливочное масло — богатые холестерином продукты. Из-за них, по словам телеврача, ухудшение памяти может прогрессировать. Малышева назвала способ минимизировать их влияние. Так, по назначению врача можно принимать статины — препараты, блокирующие выработку холестерина в печени.

Кроме того, она порекомендовала исключить из рациона богатые медью продукты: печень, почки и сердце, а также кешью. «Если память ухудшается, они не для вас», — предупредила доктор.

При этом в список полезных для памяти продуктов попали масло зародышей пшеницы, подсолнечное масло, печень трески, рыба северных морей. Это продукты, богатые витаминами D и E.

Ранее Малышева заявила, что употребление родниковой воды опасно из-за возможного наличия в ней возбудителей инфекций. По мнению специалиста, в подавляющем большинстве случаев ее употребление может нанести вред здоровью.