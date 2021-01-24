Малышева рассказала о скрытых угрозах потери обоняния

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о скрытых угрозах, которые стоят за потерей обоняния. Об этом она выложила ролик в своем Instagram.

В частности, она привела пример с олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике Дарьей Шкурихиной. Та после перенесенного COVID-19 потеряла обоняние, и не смогла вовремя почувствовать запах, когда загорелась ее квартира.

В связи с этим врач посоветовала людям, не различающим запахи, установить дома датчики дыма, а также внимательнее проверять срок годности продуктов. Для лечения этого недуга она посоветовала промывать нос дважды в день, а также использовать гормональные спреи. Также, добавила она, стоит делать обонятельную тренировку: два раза в день нюхать запаи гвоздики, роз, лимона и эвкалипта.

В начале января отоларинголог Иван Лесков рассказал, что пораженный коронавирусом чувствительный эпителий носа, отвечающий за запахи, восстанавливается самостоятельно. На это может потребоваться от двух до трех месяцев, однако подстегнуть процесс можно с помощью витаминов группы B.

23 декабря сообщалось, что пациенты, заболевшие COVID-19 в легкой форме, чаще жалуются на потерю обоняния, чем граждане с тяжелой формой инфекции. По словам терапевта Тины Петровской, потеря обоняния говорит о поражении нервной системы, в то время как у тяжелых пациентов в наибольшей степени страдают легкие. Однако частота проявления симптома не связана с тяжестью болезни, отметила она.