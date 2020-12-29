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Российский медик усомнился в обязательности частого симптома COVID-19

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Фото: Carlo Allegri / Reuters

Главный внештатный специалист-отоларинголог Минздрава России, директор НМИЦ оториноларингологии ФМБА Николай Дайхес усомнился, что частые симптомы коронавируса —потеря обоняния и слуха — обязательны при заболевании. Такое мнение он выразил в интервью изданию «Медвестник».

По его словам, ученым необходимо получить больше информации для оценки влияния коронавирусной инфекции на патологию лор-органов, а также для выработки алгоритмов лечения. Российский медик добавил, что те сведения о развитии инфекции, которые были у специалистов в начале пандемии, претерпели большие изменения.

Дайхес подчеркнул, что у перенесших COVID-19 обоняние часто восстанавливается через полтора-два месяца. Восстановление слуха занимает более длительное время.

Ранее врачи из клиники Майо в США назвали ранние симптомы коронавируса, предшествующие респираторным проявлениям COVID-19. По словам ученых, о заболевании могут сигнализировать потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея. Однако врачи отметили, что это не самые распространенные симптомы и длиться они могут всего один день. В случае с COVID-19 за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.

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