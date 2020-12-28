Названы ранние симптомы коронавируса

Врачи из клиники Майо в США назвали ранние симптомы коронавируса, предшествующие респираторным проявлениям COVID-19. Об этом сообщает Daily Express.

По словам ученых, о заболевании могут сигнализировать потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея. Однако врачи отметили, что это не самые распространенные симптомы и длиться они могут всего один день.

Уточняется, что диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов. Ученые напомнили, что тошнота может сигнализировать о целом ряде других заболеваний, например, о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии.

В случае с COVID-19 за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.

Ранее врачи в США обнаружили новый редкий, но опасный симптом коронавируса, который наблюдался у нескольких больных с COVID-19 в Нью-Йорке. За два месяца медики в Нью-Йорке зафиксировали три случая, когда у зараженных коронавирусом пациентов возникал такой симптом, как кератит — воспаление роговицы. В дальнейшем инфекция у всех троих распространилась на внутренние оболочки глазного яблока, вызвав эндофтальмит.