Ученые обнаружили еще один симптом коронавируса

Группа ученых из Исландии обнаружила еще один симптом коронавируса. Так, по данным исследователей, более чем у половины пациентов с COVID-19 наблюдалась миалгия. Результаты работы экспертов опубликованы в журнале British Medical Journal.

Миалгия проявляется в болях в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях и органах. Этот симптом наблюдался у 55 процентов пациентов в Исландии, которые прошли обследование с 17 марта текущего года по 30 апреля.

Кроме того, 51 процент зараженных жаловались на головную боль, а 49 — на кашель. Повышенная температура и затрудненное дыхание наблюдались реже, чем ожидали медики.

Как отмечают ученые, признаки легкой формы заболевания могут отличаться. Так, большинство инфицированных отмечают потерю обоняния, заложенность носа и головную боль. Такие симптомы свойственны, как правило, для молодежи.

Ранее врач-терапевт Елена Селькова объяснила, о чем может говорить потеря обоняния. По ее словам, этот симптом может сигнализировать как о простой аллергии, так и о серьезных неврологических расстройствах, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.