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Врач назвал маскирующий другие болезни под коронавирус симптом

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Фото: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Врач Андрей Кондрахин назвал маскирующий другие болезни под коронавирус симптом. Об этом кандидат медицинских наук рассказал в интервью с «Вечерней Москвой».

По его словам, пониженная температура тела может являться нетипичной реакцией на коронавирус. Фармаколог отметил, что чаще всего данный симптом встречается у зараженных вирусом пожилых людей и детей.

При этом Кондрахин подчеркнул, что подобная аномалия может быть и не связана с коронавирусом. Так, он добавил, что пониженная температура может являться симптомом гипотиреоза, онкологии, заболеваний печени и других болезней. Помимо этого, врач рассказал, что низкая температура тела и вовсе может быть врожденной.

Ранее пульмонолог Александр Карабиненко предсказал, что коронавирусом так или иначе могут заразиться все россияне, поскольку COVID-19 циркулирует в воздухе и разносится бессимптомными больными. Он добавил, что при помощи вакцинации можно будет избежать тяжелых случаев заболевания, но не избавиться от вируса совсем.

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