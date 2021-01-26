Малышева назвала людей с «миллионным» риском заболеть COVID-19 без вакцины

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире «Первого канала» россиян из групп риска, которым необходимо вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

По ее словам, таким людям «надо сломя голову бежать на вакцинацию», поскольку риск тяжело заболеть и умереть от коронавируса «в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации».

Малышева назвала факторы, наличие которых у человека говорят о необходимости прививки от COVID-19. К таким критериям относится возраст старше 65 лет, ожирение, хронические болезни почек, заболевание легких, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что предельный возраст для вакцинации от коронавируса — 80-85 лет. Она отметила, что такие ограничения связаны не с повышенным риском прививки для пожилых, а с ее целесообразностью.