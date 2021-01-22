Малышева рассказала про смертельную опасность веселящего газа

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала про особенности веселящего газа и его влиянии на нервную систему человека. О смертельной опасности от применения закиси азота она заявила в эфире передачи «Жить здорово», выпуск которой доступен на сайте Первого канала.

Малышева отметила, что в 2020 году в России несколько подростков скончались после вдыхания веселящего газа. По словам ведущей, употребление закиси азота негативно влияет на мозг и нервную систему, поэтому человек может впасть в кому или даже умереть от гипоксии.

Врач отдельно пояснила, что веселящий газ применяется в медицине в качестве наркоза. Однако в таких случаях закись азота поступает в организм в комбинации с кислородом в выверенной пропорции. Кроме того, медики контролируют давление и пульс пациента.

В начале 2021 года в России вступил в силу закон, запрещающий рекламу, производство и продажу закиси азота. Согласно документу, с 1 января года ограничивается производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.