Малышева прокомментировала смерть Грачевского и дала россиянам совет

Ведущая Первого канала и доктор медицинских наук Елена Малышева прокомментировала смерть худрука «Ералаша» Бориса Грачевского и дала россиянам совет на своей странице в Instagram.

Теледоктор напомнила, что у Грачевского была самая злокачественная форма рака — меланома, а также другие болезни. Однако, несмотря на недуги, худрук все равно «всегда искрился счастьем». «Когда такие люди уходят, то думаешь что они еще могли бы жить… Но, это еще и повод для нас подумать о своем будущем», — написала она.

В частности, Малышева призвала россиян из высокой группы риска пройти вакцинацию от коронавируса. «Прививка – это ваш выбор. Сделайте правильный выбор!» — заключила ведущая.

О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса. Уточняется, что он скончался не выходя из медикаментозной комы.

Грачевский был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».