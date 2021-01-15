Садальский рассказал о последних днях Грачевского

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский последние дни перед смертью находился в хорошем настроении. Об этом в Facebook написал заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.
«Очень надеялся, что Боря выстоит, даже в последние дни в больнице он был веселым и шутил», — сообщил Садальский.
Актер также рассказал телеканалу РЕН ТВ, что незадолго до смерти Грачевский прислал ему фотографии из больницы, на которых «он в маске был и смеялся над болезнью. Все говорил, что кирдык коронавирусу. Видите, какой он опасный оказался, этот вирус».
О смерти Бориса Грачевского вечером 14 января сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская. Причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции. Ранее в тот же день режиссера погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Борис Грачевский являлся худруком «Ералаша» с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». Известно, что Грачевский боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.