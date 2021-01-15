Садальский рассказал о последних днях Грачевского

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский последние дни перед смертью находился в хорошем настроении. Об этом в Facebook написал заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

«Очень надеялся, что Боря выстоит, даже в последние дни в больнице он был веселым и шутил», — сообщил Садальский.

Материалы по теме Мальчишкам и девчонкам Создатель «Ералаша» Борис Грачевский умер от коронавируса. Что он думал о юморе, детях и славе? «Потому что мы банда!» Умер Борис Грачевский. На его киножурнале «Ералаш» выросло несколько поколений

Актер также рассказал телеканалу РЕН ТВ, что незадолго до смерти Грачевский прислал ему фотографии из больницы, на которых «он в маске был и смеялся над болезнью. Все говорил, что кирдык коронавирусу. Видите, какой он опасный оказался, этот вирус».

О смерти Бориса Грачевского вечером 14 января сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская. Причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции. Ранее в тот же день режиссера погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Борис Грачевский являлся худруком «Ералаша» с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». Известно, что Грачевский боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.